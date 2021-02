Una Vita Anticipazioni 2 febbraio 2021: Josè tradisce Cinta! (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Carchano riesce ad abbindolare Josè che accetta di non dire nulla a Cinta sulla Trama del film. Leggi su comingsoon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 2. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Carchano riesce ad abbindolareche accetta di non dire nulla a Cinta sulla Trama del film.

borghi_claudio : Vedo molti, anche intelligenti, che non esiterebbero a far entrare in casa una tigre convinti che così terrebbe lon… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - chetempochefa : 'Io sono un medico, non posso tollerare che ci sia prima il profitto della vita di una persona.' @RobertoBurioni a… - signorness : @Fil_Biafora @ma8ed84 @tempoweb @Teleradiostereo Io credo si stia bene anche a Spezia, a parità di stipendio e face… - Psss_Psss : RT @sruotolo1: A Roberto #Battiloro, il papà di Giovanni, una delle 43 vittime del #ponteMorandi hanno offerto un milione di euro per chiud… -