Una via ad Almirante a Zevio e a Verona. Il prefetto dice no: è divisiva, ci sarebbero disordini (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si può intitolare una via a Giorgio Almirante. Si rischiano disordini e si dividerebbe la comunità civica. Questa la posizione del prefetto di Verona Donato Cafagna che ha dato il suo parere negativo alla intitolazione di due vie al leader del Msi, scomparso nel 1988. Eppure si tratta di una decisione democraticamente votata dai consigli comunali di Verona e della cittadina di Zevio. La nota del prefetto alla cittadina di Zevio La nota del prefetto per ora è arrivata solo a Zevio. Il prefetto ritiene che dedicare una strada ad Almirante possa «costituire motivo di divisione nella comunità civica e perciò può essere suscettibile di ingenerare tensioni a livello locale e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si può intitolare una via a Giorgio. Si rischianoe si dividerebbe la comunità civica. Questa la posizione deldiDonato Cafagna che ha dato il suo parere negativo alla intitolazione di due vie al leader del Msi, scomparso nel 1988. Eppure si tratta di una decisione democraticamente votata dai consigli comunali die della cittadina di. La nota delalla cittadina diLa nota delper ora è arrivata solo a. Ilritiene che dedicare una strada adpossa «costituire motivo di divisione nella comunità civica e perciò può essere suscettibile di ingenerare tensioni a livello locale e ...

