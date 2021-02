Startup: trasformare passione in impresa, a lezione con Armando Vallone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - Come trasformare la passione di una vita per i calciatori, la nostalgia per gli anni d'oro del Campionato più bello del mondo in un e-commerce di successo? A spiegarlo in un webinair dal titolo 'Ricordi d'infanzia e passione calcistica: come il marketing esperienziale trasforma l'e-commerce. Il caso 7-sorelle', organizzato dagli Alumni del Topic Marketing per domani, 2 febbraio, alle ore 8.30, sarà Armando Vallone, imprenditore digitale, Ceo di Soccertime ed e-Napoli Store e collezionista di cimeli del calcio. Vallone, classe 1982, laureatosi in Management alla Bocconi, comincia la sua attività nell'ambito dello sport merchandising nel luglio 2008, quando in un piccolo garage della città' di Napoli allestisce un deposito merci che agli inizi era la base ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Labitalia) - Comeladi una vita per i calciatori, la nostalgia per gli anni d'oro del Campionato più bello del mondo in un e-commerce di successo? A spiegarlo in un webinair dal titolo 'Ricordi d'infanzia ecalcistica: come il marketing esperienziale trasforma l'e-commerce. Il caso 7-sorelle', organizzato dagli Alumni del Topic Marketing per domani, 2 febbraio, alle ore 8.30, sarà, imprenditore digitale, Ceo di Soccertime ed e-Napoli Store e collezionista di cimeli del calcio., classe 1982, laureatosi in Management alla Bocconi, comincia la sua attività nell'ambito dello sport merchandising nel luglio 2008, quando in un piccolo garage della città' di Napoli allestisce un deposito merci che agli inizi era la base ...

Ultime Notizie dalla rete : Startup trasformare Il comune di Ficarazzi vince l'Hackathon: We Build Experience

Il team vincitore avrà così la possibilità di apprendere strategie e metodi che consentono di trasformare la propria idea in una startup di successo. Al secondo posto si è classificato il team di ...

Blobr, la startup che aiuta a trasformare le API in prodotti

La startup fa parte dell'incubatore Paris - Tech e si è data l'obiettivo di aiutare le aziende di tutto il mondo a condividere i loro dati e a ridurre al contempo i costi di gestione. Lanciato nel ...

SIT, ecco l’ecosistema che integra impresa, ricerca scientifica e formazione

Il Schaffhausen Institute of Technology fondato da Serguei Beloussov è un complto ecosistema fatto di formazione, impresa e ricerca.

