Salvini difende disabile multato, Iacopo Melio: "Le regole sono uguali per tutti, anche questa è inclusione"

L'inclusione per i disabili non è evitare multe: la risposta di Iacopo Melio a Matteo Salvini

Il consigliere regionale toscano Iacopo Melio sta attraversando un periodo difficile per via del Covid, alcuni giorni fa ha annunciato sui social di essere tornato in ospedale, di avvertire ancora sintomi importanti e di aver subito una forte perdita di peso, ma nonostante la malattia il 28enne attivista e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno non ha mai perso la grinta per difendere i diritti dei disabili. Nei giorni scorsi Iacopo Melio è intervenuto nel dibattito sollevato da Matteo Salvini partendo da un fatto di cronaca che ha visto coinvolto un disabile multato perché stava ...

