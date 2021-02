Ricciardi vorrebbe un generale dei vaccini. Ma le politiche autoritarie non aiutano, anzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri a Domenica in, trasmissione di punta della Rai, Walter Ricciardi, capo dell’Istituto superiore di sanità, ha spiegato al popolo italiano la sua visione “militare” della pandemia. Egli ci ha detto, con grande enfasi e convinzione, che la vaccinazione che ci attende sarebbe paragonabile allo “sbarco in Normandia” e, siccome questo sbarco, fu diretto non a caso da un grande generale come Eisenhower (il più grande, ha voluto precisare Ricciardi), la campagna vaccinale dovrebbe essere considerata a sua volta come una “impresa militare” quindi diretta da un generale, naturalmente esperto di vaccini. Immagino si riferisse a lui. Alla povera Mara Venier non è venuto in mente che – deliri di onnipotenza a parte, ai quali Ricciardi non è del tutto nuovo (ricordo le sue sparate contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri a Domenica in, trasmissione di punta della Rai, Walter, capo dell’Istituto superiore di sanità, ha spiegato al popolo italiano la sua visione “militare” della pandemia. Egli ci ha detto, con grande enfasi e convinzione, che la vaccinazione che ci attende sarebbe paragonabile allo “sbarco in Normandia” e, siccome questo sbarco, fu diretto non a caso da un grandecome Eisenhower (il più grande, ha voluto precisare), la campagna vaccinale dovrebbe essere considerata a sua volta come una “impresa militare” quindi diretta da un, naturalmente esperto di. Immagino si riferisse a lui. Alla povera Mara Venier non è venuto in mente che – deliri di onnipotenza a parte, ai qualinon è del tutto nuovo (ricordo le sue sparate contro la ...

