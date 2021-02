Repubblica | Lotito e De Laurentiis provano a bloccare l’operazione Fondi di Dal Pino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Settimana impegnativa per la Lega che sarà impegnata in una serie di riunioni per chiudere la questione diritti tv e quella legata ai. Per quanto riguarda quest’ultima, secondo quanto riporta, si prepara una battaglia che sarà portata avanti dal presidente della LazioIl patron laziale vuole prendere tempo e potrebbe convincere Atalanta, Verona, Napoli, forse anche Udinese e qualche altro club a sorpresa, a votare contro. Devorrebbe chiedere un prestito ad una importante banca internazionale (ma i club sono già pieni di debiti…). Commisso, patron della Fiorentina, invece si è espresso oggi a favore deianche se non aveva votato per Dale De Siervo nell’assemblea elettiva, ed è legato a...