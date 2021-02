Ps5, i Playstation Studios sviluppano il primo gioco per Xbox (Di lunedì 1 febbraio 2021) Grazie ad un leak trapelato in rete si è scoperto che i Playstation Studios starebbero per pubblicare il primo gioco su Xbox. La notizia in realtà era in aria da tempo e si attendeva solo il momento in cui la logica conseguenza dell’accordo preso da Sony con la Major League di Baseball mostrasse i propri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Grazie ad un leak trapelato in rete si è scoperto che istarebbero per pubblicare ilsu. La notizia in realtà era in aria da tempo e si attendeva solo il momento in cui la logica conseguenza dell’accordo preso da Sony con la Major League di Baseball mostrasse i propri L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

