Portogallo e Polonia combattono per i diritti civili, in Italia è un tabù: corriamo ai ripari (Di lunedì 1 febbraio 2021) La settimana appena finita si è chiusa con una notizia storica dal punto di vista dei diritti civili: il Parlamento portoghese ha approvato il disegno di legge che autorizza l’eutanasia in casi di grave sofferenza e/o malattia incurabile e irreversibile. Ora la palla passa al cattolicissimo Presidente della Repubblica Rebelo de Sousa, che potrà promulgare la legge o porre un veto, oppure rinviare tutto alla Corte Costituzionale. Nonostante la ferrea opposizione della Chiesa Portoghese, il testo della legge prevede che il paziente possa scegliere per sé: la richiesta di morte medicalmente assistita deve essere chiara e libera, esercitata in conformità col percorso di cura e il parere del team medico-sanitario. Unico stop resta sempre il diritto all’obiezione di coscienza per il personale sanitario, tema che continua a sollevare polemiche poiché ostacola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La settimana appena finita si è chiusa con una notizia storica dal punto di vista dei: il Parlamento portoghese ha approvato il disegno di legge che autorizza l’eutanasia in casi di grave sofferenza e/o malattia incurabile e irreversibile. Ora la palla passa al cattolicissimo Presidente della Repubblica Rebelo de Sousa, che potrà promulgare la legge o porre un veto, oppure rinviare tutto alla Corte Costituzionale. Nonostante la ferrea opposizione della Chiesa Portoghese, il testo della legge prevede che il paziente possa scegliere per sé: la richiesta di morte medicalmente assistita deve essere chiara e libera, esercitata in conformità col percorso di cura e il parere del team medico-sanitario. Unico stop resta sempre il diritto all’obiezione di coscienza per il personale sanitario, tema che continua a sollevare polemiche poiché ostacola ...

