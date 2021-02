Palermo, Candida muore di parto a 39 anni assieme al bimbo. Parenti furiosi: “Perché?” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Palermo, Candida muore di parto a 39 anni assieme al bimbo. Parenti furiosi. Doppia tragedia a Palermo dove una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove è giunta venerdì, in condizioni disperate, dopo un parto cesareo d’urgenza, alla clinica Candela di Palermo. Non ce l’ha fatta neanche il piccolo Leon, morto allo stesso orario della mamma, ma in un altro ospedale. Infuriati i genitori di Candida che era sposata e aveva un’altra bambina: “Vogliamo sapere cos’è successo davvero”. Morire di parto, a 39 anni, nel 2021. Questa è la triste ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021)dia 39al. Doppia tragedia adove una donna di 39Giammona, è morta all’ospedale Buccheri La Ferla didove è giunta venerdì, in condizioni disperate, dopo uncesareo d’urgenza, alla clinica Candela di. Non ce l’ha fatta neanche il piccolo Leon, morto allo stesso orario della mamma, ma in un altro ospedale. Infuriati i genitori diche era sposata e aveva un’altra bambina: “Vogliamo sapere cos’è successo davvero”. Morire di, a 39, nel 2021. Questa è la triste ...

Open_gol : Indaga la procura di Palermo sul caso della 39enne morta durante il parto assieme al bimbo. I punti oscuri della vi… - GDS_it : Tragedia dopo il parto a #Palermo , il drammatico racconto della madre di Candida Giammona: 'Mia figlia è morta da… - egos23 : Se invece della 194 si occupassero di come far partorire le donne in sicurezza con una degna assistenza. Palermo,… - marisavillani : RT @Corriere: Candida, morta con il suo bambino a 39 anni durante il parto: indaga la procura di Pale... -