Nicolò Zaniolo regala un assegno al 18enne Alessandro, rimasto orfano: “Sei tu un esempio per me” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Siamo coetanei. Io ho 21 anni e tu ne hai 18. Ma non sono io a essere d’esempio per te, sei tu che sei un esempio per me”. Così ha detto il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo al giovane Alessandro, 18enne rimasto orfano dopo che la madre è morta 14 mesi fa a causa di una malattia, consegnandogli un assegno per il suo futuro. È successo nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, su Canale 5: Maria De Filippi ha raccontato la storia di Alessandro e Maurizio, il marito della madre del giovane, Monia, che si è preso cura di lui come un padre. L’uomo ha spiegato che in punto di morte, la donna gli affidò il figlio e lui promise che lo avrebbe cresciuto come un figlio. E così è stato. “Lo amo più di quanto ami ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Siamo coetanei. Io ho 21 anni e tu ne hai 18. Ma non sono io a essere d’per te, sei tu che sei unper me”. Così ha detto il centrocampista della Romaal giovanedopo che la madre è morta 14 mesi fa a causa di una malattia, consegnandogli unper il suo futuro. È successo nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te, su Canale 5: Maria De Filippi ha raccontato la storia die Maurizio, il marito della madre del giovane, Monia, che si è preso cura di lui come un padre. L’uomo ha spiegato che in punto di morte, la donna gli affidò il figlio e lui promise che lo avrebbe cresciuto come un figlio. E così è stato. “Lo amo più di quanto ami ...

