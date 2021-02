Nella seconda ondata Covid quasi 50.000 morti, le vittime under 50 sono l’1,1% (Di lunedì 1 febbraio 2021) . sono 49.274 i morti per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre a oggi. È quanto emerge dal rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio. sono 941, dei 85.418 totali (1,1%), i morti per Covid di età inferiore ai 50 anni. Di questi 234 avevano meno di 40 anni. sono quasi cinquantamila i decessi registrati in Italia per Covid durante la seconda ondata della pandemia di Coronavirus. È quanto emerge dal rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio. Dal mese di ottobre 2020 le vittime del virus nel nostro Paese ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) .49.274 iperin Italia durante ladell’epidemia, che comprende il periodo che va da ottobre a oggi. È quanto emerge dal rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio.941, dei 85.418 totali (1,1%), iperdi età inferiore ai 50 anni. Di questi 234 avevano meno di 40 anni.cinquantamila i decessi registrati in Italia perdurante ladella pandemia di Coronavirus. È quanto emerge dal rapporto Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti, aggiornato al 27 gennaio. Dal mese di ottobre 2020 ledel virus nel nostro Paese ...

