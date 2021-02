MotoE, ufficiale: Kevin Zannoni con il Team LCR (Di lunedì 1 febbraio 2021) La notizia ufficiale conferma quanto anticipato giorni fa: Kevinn Zannoni prenderà parte al FIM Enel MotoE World Cup , difendendo i colori del Team LRC , squadra dell'ex pilota ed attuale manager ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 febbraio 2021) La notiziaconferma quanto anticipato giorni fa:prenderà parte al FIM EnelWorld Cup , difendendo i colori delLRC , squadra dell'ex pilota ed attuale manager ...

La notizia ufficiale conferma quanto anticipato giorni fa: Kevinn Zannoni prenderà parte al FIM Enel MotoE World Cup , difendendo i colori del team LRC , squadra dell'ex pilota ed attuale manager Lucio ...

MotoGP - LCR Honda in Top Class almeno fino al 2026

Nel 2019, LCR è entrato nella categoria MotoE. La squadra di Cecchinello cge quest'anno schiererà ... multiculturale e laboriosa con il pieno supporto ufficiale di Honda negli ultimi anni. ...

Il campione in carica della Moto3 italiana correrà con la Energica Ego Corsa della squadra di Lucio Cecchinello, che schiererà anche lo spagnolo Miquel Pons ...

