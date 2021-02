Maurice Merleau-Ponty | ripartire dal corpo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Alcune recenti pubblicazioni sembrano recuperare, in una chiave ecologico-politica, la filosofia deldi, da sempre sospesa in una sorta di eterno presente, ma in fondo poco letta o, comunque, apparentemente poco incisiva nella discussione intellettuale di impianto critico. Tra queste, il volume di Prisca Amoroso e Gianluca De Fazio, Tema su variazioni. Un laboratorioano (Mucchi, pp. 108, euro 13). Nel titolo risuona una domanda che ci riguarda: è possibile improvvisare? Smarcarsi dalle linee di forza storico-politiche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Maurice Merleau

Il Manifesto

- Ponty , filosofo francese, nonché insegnante di psicologia infantile alla Sorbona , si è interessato di un tema molto complesso: " la differenza tra corpo - oggetto e corpo - ...Sylvie s'innamora dell'altra e glielo comunica ma Andrée, cresciuta in una famiglia cattolica conservatrice, presa da partner maschili, tra cui Pascal - ovvero il filosofo- Ponty - ...Alcune recenti pubblicazioni sembrano recuperare, in una chiave ecologico-politica, la filosofia del corpo di Maurice Merleau-Ponty, da sempre sospesa in una sorta di eterno presente, ma in fondo poco ...La psicologa Valeria Randone ci accompagna nell'analisi dell'intimità di coppia. L'emergenza sanitaria ha modificato e spesso distrutto i ...