Marito e moglie morti in montagna | una raccolta fondi per aiutare la figlia di 5 anni

Milano, 1 febbraio 2021 - È stata aperta in rete, sul sito GoFundMe, una raccolta fondi per aiutare la figlia di 5 anni della coppia milanese morta ieri pomeriggio durante un'escursione in montagna , ...

