Lucio Lonardo e Moretti le prime mosse degli anti-Mastella Ma le alleanze non decollano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiVero è che quando si tratta di costruire, per dirla con le parole di Niccolo Fabi, “tra la partenza e il traguardo c’è tutto il resto”, ma i primi passi mossi dalle forze politiche desiderose di sfrattare Clementeda palazzo Mosti lasciano sul campo diverse perplessità. Nelle ultime ore protagonista del dibattito cittadino è stato il centrodestra. E già questa sarebbe una notizia. Ma se la parola d’ordine è “unità”, la strada che si è scelti di percorrere per centrare l’obiettivo è quella più tortuosa possibile. Forza Italia e Lega, partiti che alle scorse regionali hanno ottenuto – assieme – poco più del 10%, come punto di inizio hanno infatti scelto il nome del candidato sindaco. E che nome:, non certo Carneade. E infatti la domanda non è “chi è costui”. E’ “che ci azzecca?”, L’ex ...

La freddezza di Fratelli d'Italia non fa arretrare. Il candidato sindaco, almeno per Forza Italia, Lega, Alleanza di centro e Benevento libera, resta alla finestra. Sull'ex presidente dell'Asia, individuato da forzisti e leghisti, si è ...Nascenzio Iannace va dritto per la sua strada. Le polemiche interne a Forza Italia non ne scalfiscono più di tanto il suo dirigismo a tal punto che la candidatura di, come guida di un sempre più fantomatico centrodestra, prosegue senza neppure sapere cosa ne pensino i presunti alleati.e il suo impegno di 'salute pubblica', formula che fa ...La freddezza di Fratelli d'Italia non fa arretrare Lucio Lonardo. Il candidato sindaco, almeno per Forza Italia, Lega, Alleanza di centro e Benevento libera, resta alla finestra.Appena in tempo per presentarsi al Quirinale come gruppo parlamentare. Ma per ora sono più i nomi del peso politico: gli Europeisti-Maie-Centro democratico sono per ora solo la sommatoria dei singoli ...