Lotteria degli scontrini: prima estrazione l'11 marzo 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tanto attesa Lotteria degli scontrini prende il via oggi, lunedì 1° febbraio 2021. Dopo numerosi rinvii, finalmente la manovra contenuta in un più ampio progetto cashless insieme al Cashback di Stato è pronta ad iniziare. La Lotteria è stata ideata dal Governo italiano per lottare contro l'evasione fiscale che, ancora oggi, risulta essere un grande problema della nostra nazione. Tramite un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto alcune importanti informazioni relative alla Lotteria che ancora non erano conosciute. Oltre alla conferma della data d'inizio, l'Agenzia ha comunicato che la prima estrazione dei premi avverrà l'11 marzo 2021. Lotteria degli ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 febbraio 2021) La tanto attesaprende il via oggi, lunedì 1° febbraio. Dopo numerosi rinvii, finalmente la manovra contenuta in un più ampio progetto cashless insieme al Cashback di Stato è pronta ad iniziare. Laè stata ideata dal Governo italiano per lottare contro l'evasione fiscale che, ancora oggi, risulta essere un grande problema della nostra nazione. Tramite un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto alcune importanti informazioni relative allache ancora non erano conosciute. Oltre alla conferma della data d'inizio, l'Agenzia ha comunicato che ladei premi avverrà l'11...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - agorarai : “Buongiorno. Mentre l’Italia si sveglia senza più zone rosse e parte la Lotteria degli Scontrini, non si è trovata… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - GuidoAnzuoni : RT @UtherPe1: È entrato il primo avventore da lotteria degli scontrini alle ore 8:17, l'ho messo direttamente in vivavoce con il 117 che gl… - CiaoSonoLino : Ma cosa è questa lotteria degli scontrini? -