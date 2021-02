‘Live – Non è la D’Urso’, è scontro (super trash) tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti: “Penso che lei sia un personaggio mitologico” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Cipriani, Barbara Alberti e… il trash è servito. Entrambe ospiti ieri sera a Live – Non è La D’Urso, la showgirl e la scrittrice si sono lasciate andare a un nuovo round dei loro battibecchi, capaci di infiammare sempre i salotti televisivi che le ospitano. Già in passato la Alberti aveva rivolto alla Cipriani parole decisamente poco carine, sostenendo avesse fatto bene a rifarsi il seno, in quanto a suo avviso non avrebbe altro di interessante da mostrare, oltre alla propria avvenenza fisica. Parole che non sono certo piaciute a Francesca, che non accetta che una persona possa essere giudicata solo per la sua esteriorità. “Rifiuto la retorica dell’amare le donne. Io amo i diritti delle donne“, ha ancora una volta ribadito ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021)e… ilè servito. Entrambe ospiti ieri sera a Live – Non è La D’Urso, la showgirl e la scrittrice si sono lasciate andare a un nuovo round dei loro battibecchi, capaci di infiammare sempre i salotti televisivi che le ospitano. Già in passato laaveva rivolto allaparole decisamente poco carine, sostenendo avesse fatto bene a rifarsi il seno, in quanto a suo avviso non avrebbe altro di interessante da mostrare, oltre alla propria avvenenza fisica. Parole che non sono certo piaciute a, che non accetta che una persona possa essere giudicata solo per la sua esteriorità. “Rifiuto la retorica dell’amare le donne. Io amo i diritti delle donne“, ha ancora una volta ribadito ...

