L'inviato delle “Iene” condannato per un'intervista nel cortile di una casa: violenza privata ai danni di una giornalista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Tribunale di Milano ha inflitto due mesi di carcere a Luigi Pelazza, convertiti in una multa di 15mila euro Leggi su lastampa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Tribunale di Milano ha inflitto due mesi di carcere a Luigi Pelazza, convertiti in una multa di 15mila euro

lucasofri : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - LaStampa : L'inviato delle “Iene” condannato per un'intervista nel cortile di una casa: violenza privata ai danni di una giorn… - Agenzia_Italia : L'inviato delle 'Iene' è stato condannato per un'intervista nel cortile di un palazzo - 66gio : RT @janavel7: Le Iene ormai nulla hanno a che vedere col giornalismo. Molto invece con il degrado della Tv. L’inviato delle “Iene” Luigi P… - guidocosta : RT @ilpost: L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista Guia Soncini… -