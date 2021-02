Libro sospeso, l’iniziativa di Civico22 aiuta otto studenti recuperati dalla dispersione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Siamo a cinquanta”; “Duecentocinquanta”; “Purtroppo oggi piove molto, forse per questo non è venuto nessuno”; “Cinquecento euro”; “Ho fatto il primo ordine. Riusciamo a prendere i libri per F., C., quelli per A. forse riesco a trovarli ad un costo ridotto”; “Oggi sono venute in libreria 7 persone”; “Abbiamo raccolto 1000 euro, possiamo prenderli quasi per tutti!”. Tra momenti di gioia, stupore e piccolo sconforto, la campagna “Il Libro sospeso”, nata nell’ambito del patto educativo territoriale proposto da Civico22 e subito accolto dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e dal L@ap Asilo31 per sostenere i bisogni educativi degli studenti di Benevento e provincia, ha raggiunto un altro obiettivo dopo il successo delle Aule Digitali Diffuse: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Siamo a cinquanta”; “Duecentocinquanta”; “Purtroppo oggi piove molto, forse per questo non è venuto nessuno”; “Cinquecento euro”; “Ho fatto il primo ordine. Riusciamo a prendere i libri per F., C., quelli per A. forse riesco a trovarli ad un costo rid”; “Oggi sono venute in libreria 7 persone”; “Abbiamo raccolto 1000 euro, possiamo prenderli quasi per tutti!”. Tra momenti di gioia, stupore e piccolo sconforto, la campagna “Il”, nata nell’ambito del patto educativo territoriale proposto dae subito accoltoSolot Compagnia Stabile di Benevento e dal L@ap Asilo31 per sostenere i bisogni educativi deglidi Benevento e provincia, ha raggiunto un altro obiettivo dopo il successo delle Aule Digitali Diffuse: ...

HerbertStencil : RT @gloriapoch72: Ricordate la scelta di Stephen King di una piccola casa editrice di Scampia per la pubblicazione del suo nuovo libro? Sc… - Notiziedi_it : Le dieci storie criminali che hanno tenuto Roma col fiato sospeso. Il libro gratis per gli abbonati - michelegentile7 : RT @tuttosanitaweb: Salerno, arriva anche il libro “sospeso” - Notiziedi_it : Le dieci storie criminali che hanno tenuto Roma col fiato sospeso. Il libro gratis per gli abbonati -