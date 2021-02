L’astrofisica | “Troppi uomini in vista creano pregiudizi inconsci”

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Eleonora Troja, siciliana, 40 anni questa settimana, da dodici lavora a Washington per l’Università del Maryland e il Goddard Space Center della Nasa: rientrerà in Italia per guidare un gruppo di ricerca scelto da lei grazie ai quasi due milioni di euro che si è aggiudicata concorrendo per il Consolidator grant del Consiglio Europeo per le Ricerche. Sede del lavoro Roma, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (Iaps) dell’Inaf.Una vita da scienziata di successo, vissuta in gran parte all’estero. “Dopo il dottorato ho preparato il curriculum, scritto qualche paginetta sulla ricerca che avrei voluto fare e fornito un riassunto del lavoro fatto, dopodiché ho spedito tutto a università e enti di ricerca. Mi hanno presa in diversi posti, tra cui alla Nasa. Mi sono trasferita senza essere mai stata prima a Washington. La borsa di studio era per due anni, massimo tre. Negli Usa, però, se vedono che lavori bene ti vengono offerte tante possibilità, se tu vuoi fare e chiedi ruoli di responsabilità vieni rispettata: e così sono qui da dodici anni“. Un mondo lontano da quello della maggior parte di ricercatori e ricercatrici, specie in Italia, che alla soglia dei 40 anni vengono ancora considerati giovani. “Io sono stata fortunata- ragiona Troja-, mi sono inserita in un gruppo di successo con tanti fondi e non mi sono mai mossa. Di solito, invece, si gira ogni 2 o 3 anni fino al posto fisso. Quando sono rimasta incinta, e ho avuto una gravidanza terribile, il mio supervisore per 8 mesi non mi ha mai vista in ufficio e non ho avuto nessun problema, mi hanno fatto lavorare da casa“.