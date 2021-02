Klopp sui gol di Salah | «Non mi sorprende | giocatore di classe mondiale» – VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)è diventato il primodel Liverpool a segnare almeno 20 gol per quattro stagioni di fila dopo Ian Rush Il tecnico del Liverpool Jurgenha esaltato Mohameddopo la sua prestazione contro il West Ham. Le sue parole.– «Stasera ha giocato una gara super. Era davvero in partita, sempre coinvolto e flessibile. Teneva palla, la passava bene e alla fine il controllo della gara è stato ottimo, E il primo gol è stato di un’intelligenza incredibile. Non sono sorpreso. Lavoro tutti i giorni con lui e non smetterà mai di avere un’incredibile fame di gol. Questo è il sicuro». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Klopp sui

Calcio News 24

Salah è diventato il primo giocatore del Liverpool a segnare almeno 20 gol per quattro stagioni di fila dopo Ian RushCommenta per primo L'allenatore del Liverpool,gol di Salah : 'Non mi sorprende, giocatore di classe mondiale'.Salah è diventato il primo giocatore del Liverpool a segnare almeno 20 gol per quattro stagioni di fila dopo Ian Rush ...Torna a vincere il Chelsea in questa 21^ giornata di Premier League regalando la prima gioia a Tuchel sulla panchina dei blues ...