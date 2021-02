Kabir Bedi choc a Domenica In: 'Il Covid si sconfigge con il cibo. Certi alimenti danno l'immunità' (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole di Kabir Bedi ospite del salotto Domenicale di Mara Venier hanno sconvolto il pubblico. L'attore parlando del virus che sta piegando il mondo, ha detto di non essere favorevole al vaccino ... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole diospite del salottole di Mara Venier hanno sconvolto il pubblico. L'attore parlando del virus che sta piegando il mondo, ha detto di non essere favorevole al vaccino ...

78Tamy3 : RT @LucillaMasini: Kabir Bedi: 'Ci sono alimenti che ci immunizzano come l'aglio'. Te credo: chi cacchio vuoi che si avvicini? #COVIDIOTS… - zazoomblog : Kabir Bedi: “in India i contagi sono scesi grazie a quello che mangiamo” - #Kabir #Bedi: #India #contagi #scesi - Ema_poet : RT @CIAfra73: Kabir Bedi: '#CanYaman farà #Sandokan? Degno successore, non vedo l'ora di vederlo'. Con lui la Mastronardi? #Dayd... https:/… - alceo67 : RT @SignorErnesto: a saperlo che si spegneva avrebbero risparmiato un sacco di soldi. Kabir Bedi, il loro esperto, dice che é la cannella… - LenkaWeaver : RT @CIAfra73: Kabir Bedi: '#CanYaman farà #Sandokan? Degno successore, non vedo l'ora di vederlo'. Con lui la Mastronardi? #Dayd... https:/… -