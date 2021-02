Juventus | ufficiale | Khedira all’Hertha Berlino

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Colpo in uscita per il calciomercato della: Samiè infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hertha. Queste le dichiarazioni del centrocampista: “L’Hertha mi ha dato l’opportunità di tornare in Germania, le sono grato e non vedo l’ora che arrivi il momento di essere in campo. Mi sento molto bene fisicamente e con l’esperienza acquisita negli ultimi anni vorrei aiutare la squadra a puntare a grandi successi”. Il tedesco classe ’87 torna in Bundesliga dopo 11 anni e indosserà la maglia numero 28. SportFace.