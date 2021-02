I nuovi colori delle regioni, validi da oggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tutte le regioni sono in zona gialla tranne Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige, che restano in zona arancione Leggi su ilpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tutte lesono in zona gialla tranne Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige, che restano in zona arancione

fattoquotidiano : Da oggi quasi tutta Italia è in zona gialla: cosa si può fare (e cosa no). La mappa regione per regione - angiuoniluigi : RT @Corriere: ???? Nuovi colori e nuove regole: ecco tutto quello che c'è da sapere - ilpost : I nuovi colori delle regioni, validi da oggi - Corriere : ???? Nuovi colori e nuove regole: ecco tutto quello che c'è da sapere - Flipboard_IT : Da oggi i nuovi colori delle Regioni: cosa si può fare e cosa no. Nell'Edizione del mattino, via @repubblica -