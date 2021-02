Governo, Rosato silura Arcuri e chiede “un documento scritto per il programma” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Serve un documento scritto che attesti il programma politico della maggioranza, prima che il presidente Roberto Fico salga al Quirinale per riferire sul mandato esplorativo. “Questo l’hanno detto anche il Pd e il M5s, quando ha parlato di cronoprogramma. Ora nessuno di noi pensa che quelle affermazioni li’ che erano cogenti e utili siano uno scherzo. Serve assolutamente”, dice Ettore Rosato a Tagada’ su La7. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Serve un documento scritto che attesti il programma politico della maggioranza, prima che il presidente Roberto Fico salga al Quirinale per riferire sul mandato esplorativo. “Questo l’hanno detto anche il Pd e il M5s, quando ha parlato di cronoprogramma. Ora nessuno di noi pensa che quelle affermazioni li’ che erano cogenti e utili siano uno scherzo. Serve assolutamente”, dice Ettore Rosato a Tagada’ su La7.

La7tv : #lariachetira @Ettore_Rosato (Italia Viva): 'Non abbiamo mai messo in campo le prime questioni sui nomi. Sono molto… - ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - zazoomblog : Governo: Rosato ‘Conte ter? dipende da come va discussione’ - #Governo: #Rosato #‘Conte #dipende - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada @Ettore_Rosato (Italia Viva) sul tavolo per il nuovo programma di #governo organizzato dal presidente Fico: 'Ora c'è fin… -