Governo | M5S | ' completiamo rdc | salario minimo per autonomi' **

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “il reddito di cittadinanza con il rafforzamento delle politiche attive e dei controlli, così come del resto era previsto fin dall'inizio”. Questo, a quanto si apprende, la posizione portata stamane al tavolo dalla delegazione del Movimento 5 Stelle in tema di lavoro. Accanto al completamento del reddito di cittadinanza, sarebbe stata avanzata dal Movimento, fra le altre, la proposta di “riforma degli ammortizzatori sociali che sarebbero destinati a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli”. Proposta anche l'introduzione di “une l'equo compenso per professionisti e lavoratori”.

18.20 Tavolo programma, Iv chiede Mes. NoItalia Viva chiede il Mes al Tavolo di Fico sul programma di. Ma netto è il 'no' del. Il tema, a quanto si apprende, è stato posto dai renziani che hanno aperto anche a una richiesta parziale del prestito, previa valutazione delle misure da ...Grazie, infatti, al lavoro portato avanti con il Movimento 5 Stelle e ilnazionale, non ci sarà più aleatorietà dei tempi: il DL Semplificazioni interviene sui tempi, ora perentori, delle ...