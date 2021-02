Governo, crisi alla svolta: da Conte a Draghi, da Fico a Matteo Renzi le 8 domande chiave (e le risposte) (Di lunedì 1 febbraio 2021) crisi di Governo, sono le ore decisive per capire quali saranno gli sviluppi. Dal possibile Conte-ter all'ipotesi Draghi, dalle richieste di Matteo Renzi al ruolo di Fico e Maria Elena Boschi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, sono le ore decisive per capire quali saranno gli sviluppi. Dal possibile-ter all'ipotesi, dalle richieste dial ruolo die Maria Elena Boschi...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - SoIitaryCat : RT @zennaronews: Intanto siamo già a 18 giorni di teatrino-crisi di governo (ancora non trovano l’accordo spartizione poltrone). Nel fratte… - eziomauro : Crisi di governo, mito e leggende di Super Mario, il deus ex machina | Rep -