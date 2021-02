Gli odontoiatri | “Va abolita l’Iva sui dpi”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “Chiediamo l’abolizione dell’Iva su tutti i dispositivi di protezione individuale finché ci sarà l’emergenza sanitaria. In ballo ci sono risorse di denaro enormi per la sanità. È inammissibile, dunque, che si abbia difficoltà a cancellare questa tassa”. Così Brunello Pollifrone, presidente della Cao Roma (Commissione Albo Odontoiatri), intervistato dall’agenzia Dire in merito all’esenzione Iva sui dispositivi di protezione individuale, tema inserito all’interno del decreto ‘Milleproroghe’ in discussione alla Camera dei deputati.“Un Paese civile- prosegue Pollifrone- dovrebbe regalare le mascherine protettive alle persone che hanno difficoltà economiche. Azzerare l’Iva sui dispositivi di protezione individuale, dunque, sarebbe il minimo”, sottolinea il presidente della Commissione albo odontoiatri di Roma. “STUDI ODONTOIATRICI PRONTI A SOMMINISTRARE VACCINO”

Convenzione tra l'Ordine dei medici di Napoli e Federlab per garantire ai medici tamponi molecolari a prezzi ridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni della convenzione i medici eiscritti all'Omceo Napoli ma anche i loro dipendenti e collaboratori e i familiari. 'È un sostegno concreto - affermano il presidente e dell'Ordine Silvestro Scotti e il vice ......di Napoli ha attivato una convenzione con Federlab Italia che consentirà ai medici e... ' Un sostegno concreto per essere al fianco di tuttiiscritti, ai loro dipendenti e ai loro ... Al netto dei ritardi e dei tagli alle consegne da parte di Pfizer, Moderna e Astrazeneca, la fase 2 del piano vaccini è ai nastri di partenza. Ma non tutti i territori andranno alla stessa velocità ... Mentre le strade si riempiono per l'euforia del ritorno in zona gialla sale a 305 vittime il bilancio dei medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19.