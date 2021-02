GF Vip, Giulia De Lellis si accanisce sui social: “Fuori luogo e imbarazzante” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Uno show “di cattivo gusto”, potrebbe essere questo il riassunto dei commenti a margine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda che arrivano da parte della nota influencer, ex Uomini e Donne ed ex GF Vip, Giulia De Lellis. Giulia De Lellis contro il GF Vip Qualcosa, dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è stato particolarmente gradito dalla nota influencer Giulia De Lellis che come milioni di italiana, da casa, si stava godendo lo spettacolo comodamente dal divano. Qualcosa che l’ha “infastidita a tal punto” da volersi sfogare su Instagram commentando in diretta la puntata. Parole di forte rimprovero quelle della De Lellis a cui non è affatto piaciuto quanto accaduto in studio tra Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli (dichiarato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Uno show “di cattivo gusto”, potrebbe essere questo il riassunto dei commenti a margine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda che arrivano da parte della nota influencer, ex Uomini e Donne ed ex GF Vip,DeDecontro il GF Vip Qualcosa, dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è stato particolarmente gradito dalla nota influencerDeche come milioni di italiana, da casa, si stava godendo lo spettacolo comodamente dal divano. Qualcosa che l’ha “infastidita a tal punto” da volersi sfogare su Instagram commentando in diretta la puntata. Parole di forte rimprovero quelle della Dea cui non è affatto piaciuto quanto accaduto in studio tra Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli (dichiarato ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Antonio98854326 : Ho sentito bene quello che Alda dice a Giulia ? Scappo di casa perché con mia madre sarei diventata una puttana non… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Giulio Pretelli a Live-Non è la dUrso: la verità sulle accuse di Stregoneria a Giulia Salemi -… - Antonio98854326 : Giulia del grande fratello vip quando esce avrà da lavorare abbastanza tra Pierpaolo e il su ex chi si farà per primo maaaaaa? - Novella_2000 : #GFVip: chi uscirà tra Carlotta, Giulia, Maria Teresa e Samantha? I sondaggi -