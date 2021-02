Fra 7 giorni arrivano le dosi di AstraZeneca, ma non si sa ancora a chi farle prima: sperano prof e poliziotti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono tra i 2.500 e i 3mila i vaccinatori che l’Italia ha messo in campo per contribuire alla campagna vaccinale di massa. Ma i finanziamenti esistono in realtà per 15mila. È questo uno dei tanti paradossi di una campagna che va a rilento. Al 31 gennaio, sono un 1.934.633 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronvirus in Italia. Numeri troppo bassi per un Paese che intende immunizzare entro settembre – quindi con due dosi – almeno 45 milioni di persone. Fabrizio Pregliasco, infettivologo e presidente di Anpas, denuncia al Giorno che le forze in campo non sono abbastanza: «Siamo a disposizione ma finora formalmente non siamo stati coinvolti. Come mai? Immagino che ancora non abbiano deciso come fare. Siamo a disposizione con i nostri mezzi, con le nostre ambulanze. Abbiamo 1.100 sedi in tutta Italia». Solo il sistema della ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono tra i 2.500 e i 3mila i vaccinatori che l’Italia ha messo in campo per contribuire alla campagna vaccinale di massa. Ma i finanziamenti esistono in realtà per 15mila. È questo uno dei tanti paradossi di una campagna che va a rilento. Al 31 gennaio, sono un 1.934.633 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronvirus in Italia. Numeri troppo bassi per un Paese che intende immunizzare entro settembre – quindi con due– almeno 45 milioni di persone. Fabrizio Pregliasco, infettivologo e presidente di Anpas, denuncia al Giorno che le forze in campo non sono abbastanza: «Siamo a disposizione ma finora formalmente non siamo stati coinvolti. Come mai? Immagino chenon abbiano deciso come fare. Siamo a disposizione con i nostri mezzi, con le nostre ambulanze. Abbiamo 1.100 sedi in tutta Italia». Solo il sistema della ...

borghi_claudio : L'urgenza, la responsabilità, il fate presto, il non si può votare perchè bisogna fare presto... intanto sono andat… - romanannamaria : #zonagialla fra 10 giorni #zonaarancione dopo 10 giorni #zonarossa troppi imbecilli in giro che dopo un anno non ha… - mauriziogetuli : RT @mouisgod: Se lo faccio io con la mia azienda mi arrestano per falsa fatturazione ?? La fjgc deve intervenire e sanzionare tutti questi s… - ljttlewolf : fra 12 giorni sono 8 mesi - Fra_dal1897 : Non ho ancora letto il gaiden, dovrei farlo ma ora non posso perché fra 3 giorni ho un esame -