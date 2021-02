Fognini-Novak, Atp Cup 2021: programma, orario, tv, streaming. Si giocherà prima di Berrettini-Thiem (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sarà Fabio Fognini ad inaugurare l’avventura in ATP Cup 2021 dell’Italia. Il tennista ligure all’esordio dovrà affrontare, nel primo singolare, l’austriaco Dennis Novak. Una sfida sulla carta decisamente abbordabile per il 33enne ligure. La vera incognita è rappresentata dalle condizioni di salute del tennista di Arma di Taggia che solo pochi mesi fa si è sottoposto ad un intervento ad entrambe le caviglie. La differenza a livello tecnico tra i due giocatori è palese ma se Fognini non dovesse essere in una condizione ottimale, inevitabilmente, il divario potrebbe diventare meno evidente. Per l’Italia il successo del tennista ligure è fondamentale visto che l’altro componente della nazionale austriaca, neanche a dirlo, è Dominic Thiem che nel secondo match di giornata sfiderà Matteo ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sarà Fabioad inaugurare l’avventura in ATP Cupdell’Italia. Il tennista ligure all’esordio dovrà affrontare, nel primo singolare, l’austriaco Dennis. Una sfida sulla carta decisamente abbordabile per il 33enne ligure. La vera incognita è rappresentata dalle condizioni di salute del tennista di Arma di Taggia che solo pochi mesi fa si è sottoposto ad un intervento ad entrambe le caviglie. La differenza a livello tecnico tra i due giocatori è palese ma senon dovesse essere in una condizione ottimale, inevitabilmente, il divario potrebbe diventare meno evidente. Per l’Italia il successo del tennista ligure è fondamentale visto che l’altro componente della nazionale austriaca, neanche a dirlo, è Dominicche nel secondo match di giornata sfiderà Matteo ...

