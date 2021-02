Firenze, in 7 picchiano una ragazza di 13 anni: il video delle botte finisce sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) Firenze, in 7 picchiano una ragazza di 13 anni. Vittima una 13enne che frequenta una scuola media di Firenze, già presa di mira in passato da una studentessa poco più grande di lei. Questa volta è stata accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere il video sui social. Il padre: “È agghiacciante, in sette contro una”. Una ragazzina di tredici anni accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere il video sui social. È accaduto la scorsa settimana a Firenze e la vittima frequenta una scuola media della città: già in passato era stata presa di mira più volte da una ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021), in 7unadi 13. Vittima una 13enne che frequenta una scuola media di, già presa di mira in passato da una studentessa poco più grande di lei. Questa volta è stata accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere ilsui. Il padre: “È agghiacciante, in sette contro una”. Una ragazzina di trediciaccerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere ilsui. È accaduto la scorsa settimana ae la vittima frequenta una scuola media della città: già in passato era stata presa di mira più volte da una ...

