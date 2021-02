Febbraio inizia all’insegna delle nuvole, con qualche schiarita (Di lunedì 1 febbraio 2021) inizia un nuovo mese, il breve Febbraio. Sotto quale cielo a Bergamo? Lo racconta Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE In un regime di correnti atlantiche tra ovest e nord-ovest, parentesi soleggiate si alternano a veloci perturbazioni con estesi passaggi nuvolosi, ma generalmente scarse o nulle precipitazioni. Temperature minime al di sopra della media del periodo, mentre i valori diurni risulteranno in linea con la stagione di fine inverno. Lunedì 1 Febbraio 2021Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione per l’intera giornata. Al mattino pioviggini o piogge deboli sui settori occidentali della regione fino al Bergamasco ma in rapido esaurimento, altrove asciutto. Nel pomeriggio e nella sera-notte precipitazioni assenti. Nevicate deboli o nevischio al di sopra dei ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021)un nuovo mese, il breve. Sotto quale cielo a Bergamo? Lo racconta Stefano Nava con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE In un regime di correnti atlantiche tra ovest e nord-ovest, parentesi soleggiate si alternano a veloci perturbazioni con estesi passaggi nuvolosi, ma generalmente scarse o nulle precipitazioni. Temperature minime al di sopra della media del periodo, mentre i valori diurni risulteranno in linea con la stagione di fine inverno. Lunedì 12021Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione per l’intera giornata. Al mattino pioviggini o piogge deboli sui settori occidentali della regione fino al Bergamasco ma in rapido esaurimento, altrove asciutto. Nel pomeriggio e nella sera-notte precipitazioni assenti. Nevicate deboli o nevischio al di sopra dei ...

