Dottor Socrates | centrocampista ribelle degli anni ' 80

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La storia delbrasiliano'80 che arrivò anche in Serie A (per un solo anno).

Ultime Notizie dalla rete : Dottor Socrates

90min

Non potrà che esserci di mezzo lo zampino delSeptimus. Un nuovo capitolo, il ventisettesimo, nella lunga e appassionante saga dei personaggi ideati da Edgar P. Jacobs e ripresi poi da diversi ...Non potrà che esserci di mezzo lo zampino delSeptimus. Un nuovo capitolo, il ventisettesimo, nella lunga e appassionante saga dei personaggi ideati da Edgar P. Jacobs e ripresi poi da diversi ...La storia del ribelle Socrates, centrocampista brasiliano degli anni '80 che arrivò anche in Serie A (per un solo anno).Un calciatore di quelli intelligenti, di quelli che riescono a laurearsi, diventando in questo caso medico ortopedico. Un suo gol: il pareggio firmato fregando portiere e difensore della Juventus. E a ...