Crisi di governo, giro di tavolo a vuoto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ventiquattr'ore per scrivere un programma di governo "alla tedesca", e peccato se in Germania impieghino settimane soppesando le virgole e se i precedenti all'italiana (governo gialloverde, remember) siano stati un mezzo flop. Roberto Fico, "l'esploratore" incaricato da Sergio Mattarella del difficile compito di verificare se si possa trovare una quadra all'interno della vecchia maggioranza. Sui temi, anzitutto, e peccato se Bruno Tabacci, nuovo acquisto in maggioranza, protesti: Il programma va definito con Conte quando verrà incaricato, non prima, non funziona così". Senza contare che per tutto novembre si erano già susseguiti tavoli di confronto proprio sul programma, arenatisi in un nulla di fatto dopo un mese. Recuperare in ventiquattr'ore il tempo perso, anche se Conte o non Conte rimane il problema principale da dirimere prima che il presidente ...

