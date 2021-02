Crisi di governo, al via la trattativa sul programma. Ma è già scontro Renzi-M5S sul Mes (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Si parte con il programma di governo scritto, come chiesto da Matteo Renzi: oggi i partiti che dovrebbero dar vita a una nuova maggioranza giallofucsia inizieranno a trattare alla Camera. Al presidente della Camera Roberto Fico l’ingrato compito di fare da garante. “Poi si aprirà una questione politica”. Questo significa (almeno) due cose: il Conte ter non è affatto scontato; l’ipotesi governo istituzionale (o peggio ancora tecnico) è ancora in campo. Il Pd insiste: o Conte ter o governo del Presidente per tornare al voto In tal senso quello che appare chiaro è che il Pd non voterebbe mai un governo istituzionale che avrebbe la fiducia della Lega. Il cerchio quindi si restringe a Forza Italia (FdI si chiama fuori, perché chiede di tornare al voto). E questo lo sanno anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Si parte con ildiscritto, come chiesto da Matteo: oggi i partiti che dovrebbero dar vita a una nuova maggioranza giallofucsia inizieranno a trattare alla Camera. Al presidente della Camera Roberto Fico l’ingrato compito di fare da garante. “Poi si aprirà una questione politica”. Questo significa (almeno) due cose: il Conte ter non è affatto scontato; l’ipotesiistituzionale (o peggio ancora tecnico) è ancora in campo. Il Pd insiste: o Conte ter odel Presidente per tornare al voto In tal senso quello che appare chiaro è che il Pd non voterebbe mai unistituzionale che avrebbe la fiducia della Lega. Il cerchio quindi si restringe a Forza Italia (FdI si chiama fuori, perché chiede di tornare al voto). E questo lo sanno anche ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - Habus_SL : RT @convivioblog: Poi vi sentirete un po' peggio, ma vi conviene leggere perché siamo messi tanto male. Un reset politico sul virus, per a… - matteoa : RT @CottarelliCPI: Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare… -