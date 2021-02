Covid, tamponi a prezzi ridottti: intesa Ordine dei Medici-Federlab (Di lunedì 1 febbraio 2021) Convenzione tra l’Ordine dei Medici di Napoli e Federlab per garantire ai Medici tamponi molecolari a prezzi ridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni della convenzione i Medici e gli odontoiatri iscritti all’Omceo Napoli ma anche i loro dipendenti e collaboratori e i familiari. “È un sostegno concreto – affermano il presidente e dell’Ordine Silvestro Scotti e il vice presidente Bruno Zuccarelli – per essere al fianco di tutti gli iscritti, ai loro dipendenti e ai loro familiari in un momento tanto drammatico e complesso che vede coinvolti non solo i Medici per la loro esposizione professionale ma anche tutti i soggetti che per motivi familiari o professionali hanno contatto con loro”. Intanto continua la trasmissione ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Convenzione tra l’deidi Napoli eper garantire aimolecolari aridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni della convenzione ie gli odontoiatri iscritti all’Omceo Napoli ma anche i loro dipendenti e collaboratori e i familiari. “È un sostegno concreto – affermano il presidente e dell’Silvestro Scotti e il vice presidente Bruno Zuccarelli – per essere al fianco di tutti gli iscritti, ai loro dipendenti e ai loro familiari in un momento tanto drammatico e complesso che vede coinvolti non solo iper la loro esposizione professionale ma anche tutti i soggetti che per motivi familiari o professionali hanno contatto con loro”. Intanto continua la trasmissione ...

