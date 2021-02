Covid, contagi in aumento in Umbria: verso la chiusura delle scuole in 31 comuni (Di lunedì 1 febbraio 2021) La regione è in zona arancione, ma molti parametri sono vicini al rosso, con l'indice Rt che nei giorni scorsi ha toccato quota 1,14. A Perugia coprifuoco anticipato alle 21 Leggi su repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) La regione è in zona arancione, ma molti parametri sono vicini al rosso, con l'indice Rt che nei giorni scorsi ha toccato quota 1,14. A Perugia coprifuoco anticipato alle 21

fattoquotidiano : DOPO 85 GIORNI DI CARCERE Verdini torna a casa dopo meno di 3 mesi in cella su 6 anni e mezzo da scontare: “Rischi… - repubblica : Covid, contagi in aumento in Umbria: verso la chiusura delle scuole in 31 comuni - SkyTG24 : Covid-19, Ricciardi: 'Cure in ritardo, serve l'ok ai farmaci' - TgrRaiFVG : Ci sono stati 80 nuovi contagi da #COVID19 su 1.408 tamponi molecolari, percentuale di positività del 5,68%. A ques… - ilmessaggeroit : Covid, Papa Francesco potrebbe rinunciare al viaggio in Iraq solo se l'ondata dei contagi avanza -