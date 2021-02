Coronavirus: Meloni: ‘a fianco operatori turismo messi in ginocchio da Conte e Franceschini’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia è al fianco degli operatori della filiera del turismo che sono scesi in piazza oggi a Napoli e non si arrendono ad essere condannati a morte per decreto. Conte e Franceschini hanno messo in ginocchio un settore strategico della nostra economia: centinaia di migliaia di aziende e milioni di lavoratori sono considerati figli di un Dio minore e abbandonati dalla sinistra”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Attivazione dello stato di crisi, contributi a fondo perduto per la filiera e fino alla fine dell’emergenza a copertura dei costi fissi, anno bianco fiscale e lotta all’abusivismo: da mesi Fratelli d’Italia chiede al Governo di svegliarsi ma l’unico turismo di cui si occupano Pd e M5S è quello ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia è aldeglidella filiera delche sono scesi in piazza oggi a Napoli e non si arrendono ad essere condannati a morte per decreto.e Franceschini hanno messo inun settore strategico della nostra economia: centinaia di migliaia di aziende e milioni di lavoratori sono considerati figli di un Dio minore e abbandonati dalla sinistra”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia.“Attivazione dello stato di crisi, contributi a fondo perduto per la filiera e fino alla fine dell’emergenza a copertura dei costi fissi, anno bianco fiscale e lotta all’abusivismo: da mesi Fratelli d’Italia chiede al Governo di svegliarsi ma l’unicodi cui si occupano Pd e M5S è quello ...

TV7Benevento : Coronavirus: Meloni: 'a fianco operatori turismo messi in ginocchio da Conte e Franceschini'... - paoloangeloRF : “Se non ci fosse il #coronavirus la mia opzione sarebbero le #elezioni “#Travaglio @Mezzorainpiu “chi non ha votato… - ilduca81875061 : RT @Libero_official: 'Non si può votare per il #coronavirus? Ricatto ignobile agli italiani'. #Meloni ad #agenziaVISTA, l'intervista https… - nicolini_luigi : RT @Libero_official: 'Non si può votare per il #coronavirus? Ricatto ignobile agli italiani'. #Meloni ad #agenziaVISTA, l'intervista https… - Gabriele885 : RT @Libero_official: 'Non si può votare per il #coronavirus? Ricatto ignobile agli italiani'. #Meloni ad #agenziaVISTA, l'intervista https… -