Cimitero di Gallignano | da tre anni è un' incompiuta E l' assessore si scusa con i cittadini

vivereancona : Cimitero di Gallignano, Vecchietti (M5S): 'Le conseguenze del sistemino Bonci: stop definitivo ai lavori?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cimitero Gallignano

Corriere Adriatico

ANCONA - Tre anni non sono bastati per portare a termine i lavori di ampliamento aldi. Non un progetto faraonico, ma un intervento da circa 50mila euro per costruir un nuovo colombaio da 30 posti. Una situazione a dir poco imbarazzante per l'amministrazione ...... cittadini in protesta - VIDEO 14 novembre 2020 Stop lavori al, Enel smentisce l'assessore: 'Quel cavo non è nostro' 18 novembre 2020 Il cavo elettrico trovato aldi, che ...ANCONA - Tre anni non sono bastati per portare a termine i lavori di ampliamento al cimitero di Gallignano. Non un progetto faraonico, ma un intervento da circa 50mila euro per costruir un ...Sono tanti i messaggi di incoraggiamento sui social per Diego Urbisaglia, consigliere comunale dei Verdi alle prese con la battaglia contro il Covid-19. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comu ...