Cantiere in via Vinciprova, al via i lavoro di demolizione del mercato etnico (VIDEO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Non c'era il sindaco ("incontro rinviato per ragioni organizzative") ma stamattina alle ore 10 in via Vinciprova è stato montato il Cantiere che per i lavori di demolizione delle baracche che, fino alla scorsa settimana, ospitavano alcuni venditori senegalesi. In prima mattinata alcuni Vigili urbani hanno spiegato alla comunità africana le ragioni alla base dell'intervento. "Stamane – ha dichiarato il Consigliere Fabio Polverino – prendono il via i lavori per la riqualificazione di Via Vinciprova con la rimozione delle vecchie strutture del Mercatino etnico oramai fatiscenti e la creazione di quaranta nuovi posti auto insieme alla canalizzazione delle acque meteoriche. Ho seguito personalmente tutto l'iter amministrativo e ringrazio il comitato di quartiere ...

Ultime Notizie dalla rete : Cantiere via Infortunio sul lavoro a Como in via Ferrari, ferito operaio di 27 anni

Infortunio sul lavoro questa mattina a Como in via Ferrari. L'allarme è scattato poco dopo le 10 per un uomo di 27 anni, al lavoro all'interno di un cantiere edile, caduto da un ponteggio più alto ad uno più in basso. E' stato necessario l'...

... via oggi ai lavori, cantiere chiuso entro fine febbraio

Nuovo semaforo sulla Sp 35 Miranese all'incrocio con via Genova nel Comune di Salzano, al via i lavori della Città metropolitana. Si è aperto oggi il cantiere che prevede l'attivazione di un impianto semaforico per risolvere i problemi di sicurezza sollecitati dall'amministrazione comunale.

Investimento da 2,5 milioni. Il progetto dell’ufficio politiche giovanili punta su tre fondamentali filiere: la filiera delle passioni, la filiera della partecipazione, la filiera dell’innovazione ...

Modifiche nell’accesso all’ospedale Magati di Scandiano per lavori

Scandiano, dal 3 febbraio modifiche nell’accesso all’Ospedale Magati a causa di lavori per il ripristino delle tubature sottostanti il manto stradale. A queste opere seguiranno altri lavori struttural ...

Infortunio sul lavoro questa mattina a Como inFerrari. L'allarme è scattato poco dopo le 10 per un uomo di 27 anni, al lavoro all'interno di unedile, caduto da un ponteggio più alto ad uno più in basso. E' stato necessario l'...Nuovo semaforo sulla Sp 35 Miranese all'incrocio conGenova nel Comune di Salzano, ali lavori della Città metropolitana. Si è aperto oggi ilche prevede l'attivazione di un impianto semaforico per risolvere i problemi di sicurezza sollecitati dall'amministrazione comunale.Investimento da 2,5 milioni. Il progetto dell’ufficio politiche giovanili punta su tre fondamentali filiere: la filiera delle passioni, la filiera della partecipazione, la filiera dell’innovazione ...Scandiano, dal 3 febbraio modifiche nell’accesso all’Ospedale Magati a causa di lavori per il ripristino delle tubature sottostanti il manto stradale. A queste opere seguiranno altri lavori struttural ...