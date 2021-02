Calciomercato Milan – UFFICIALE: Signorile è un giocatore del Monza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: dopo le indiscrezioni degli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità: Sabino Signorile è ufficialmente del Monza Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le ultime suldel: dopo le indiscrezioni degli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità: Sabinoè ufficialmente delPianeta

DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, si complica per Roger Martinez. I rossoblù spingono per l'ex Milan - DiMarzio : #Lazio su #Musacchio: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa col #Milan - DiMarzio : #Calciomercato - La #Lazio chiude per #Musacchio dal #Milan. I dettagli - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - UFFICIALE: #Signorile è un giocatore del #Monza - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : UFFICIALE: Monza, dal Milan arriva il giovane attaccante Signorile: Sabino Signorile, attaccante classe 2002, è un… -