ATP Melbourne 1, Salvatore Caruso si aggiudica il derby contro Andreas Seppi e accede al secondo turno (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' stato Salvatore Caruso (n.76 del mondo) a imporsi nel derby tricolore contro Andreas Seppi (n.107 ATP), match valido per il primo turno dell' ATP di Melbourne 1 (Australia). Il siciliano si è imposto per 7-5 7-6 (5) in 1 ora e 53 minuti di gioco. Un successo di grinta e di determinazione per Caruso che nel prossimo turno affronterà il vincente di Smith-Sandgren. Nel primo set la partenza di Seppi è migliore e l'altoatesino va avanti nello score 2-0. Il servizio, però, non assiste Andreas nel quarto game e Caruso impatta con risposte molto efficaci. Gli "scambi di cortesie", però, non si esauriscono qui dal momento che nel quinto e nel decimo gioco la battuta non ha ...

