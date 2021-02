Assembramenti | il Cts se la prende pure con i sindaci | “Devono vigilare” La replica | “Basta tiro al bersaglio”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb – Ci risiamo, come gli italiani mettono il naso fuori casa è subito un rimpallo di responsabilità per l’allarme: stavolta è il Comitato tecnico-scientifico che accolla la colpa ai, ma l’Anci respinge le accuse al mittente. Motivo dello scontro le immagini dinell’ultimo fine settimana sparate ad arte dalla stampa mainstream filogovernativa. Il coordinatore del Cts Miozzo se l’è presa con i: ““. Ma il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Decaro non ci sta: “Voglio ricordare a Miozzo che noinon siamo responsabili della sorveglianza di strade e piazze nelle azioni di contrasto alla diffusione del virus”. Miozzo contro i: “Non posso vedere via del Corso a Roma così ...

- Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA

14.10 Affollamenti,Anci:facciamo nostra parte Dopo l'allarme sugli assembramenti nelle città, lanciato ieri in particolare dal coordinatore del Cts Miozzo, e il richiamo ai sindaci a vigilare, arriva la replica dell'Anci."Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci,il ... In gran parte dello Stivale riaperte attività commerciali e musei. Ma è polemica sul fatto che l'allentamento delle misure sia stato percepito come 'un liberi tutti'. Il Cts: 'Zona gialla non significa scampato pericolo'