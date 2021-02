Apple 1 | il primo computer di Cupertino in vendita su eBay

Leggi su zon

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Suè inun1, ilprodotto da Steve Jobs e Steve Wozniak. Il prezzo è da capogiro Il famosissimo sito di compraonlinespesso riserva delle scoperte incredibili o dei cimeli per i veri appassionati di tecnologia. Da poco è insul portale un1 funzionante, un esemplare della prima linea dilanciata danel 1976. Essendo quindi un cimelio dal valore immenso, il prezzo prefissato dal venditore è da capogiro: costa 1,5 milioni di dollari. “Si tratta di un sistema informatico originale1 – si legge nell’inserzione – completamente funzionante e in condizioni eccellenti nella sua custodia in legno KOA originale ...