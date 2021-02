A Salvini non basta la D’Urso e telefona a sorpresa da Giletti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal salotto di Barbara D’Urso (in collegamento video) a quello di Massimo Giletti (al telefono). Chi era sintonizzato su Canale 5 poco prima delle 22 ha potuto assistere all’ennesimo comizio di Matteo Salvini “intervistato” dalla regina di Canale 5 su “Live, non è la D’Urso”. Se durante la pubblicità avete poi cambiato canale e siete finiti su La7, magari sarete incappati nell’intervento telefonico – sempre di Matteo Salvini – nello studio dell’amico Massimo a “Non è l’Arena”. Sarà perché attratto dai due nomi di programmi negazioni di loro stessi (“Non è la D’Urso, Non è l’Arena”. I più maliziosi darebbero una definizione anche per Salvini iniziando con un “Non è…”), ma i due programmi se lo contendono spesso la domenica sera. Il primo perché della rete amica (di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal salotto di Barbara(in collegamento video) a quello di Massimo(al telefono). Chi era sintonizzato su Canale 5 poco prima delle 22 ha potuto assistere all’ennesimo comizio di Matteo“intervistato” dalla regina di Canale 5 su “Live, non è la”. Se durante la pubblicità avete poi cambiato canale e siete finiti su La7, magari sarete incappati nell’intervento telefonico – sempre di Matteo– nello studio dell’amico Massimo a “Non è l’Arena”. Sarà perché attratto dai due nomi di programmi negazioni di loro stessi (“Non è la, Non è l’Arena”. I più maliziosi darebbero una definizione anche periniziando con un “Non è…”), ma i due programmi se lo contendono spesso la domenica sera. Il primo perché della rete amica (di ...

