A Non è l’arena Giletti è arrivato a chiedere a una vittima di Genovese «che tipo di dolore hai provato?» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Spettacolarizzazione del dolore sempre, comunque e a tutti i costi. Nella puntata di ieri di Non è l’arena Giletti ha parlato con la vittima diciottenne di Genovese, la famosa ragazza rimasta bloccata in una stanza con lui per venti ore subendo violenze indicibili. Indicibili, appunto, ma che in Italia troviamo opportuno sondare in prima serata dando vita a dialoghi che dovrebbero svolgersi al riparo dei tribunali, con le vittime tutelate. Invece tutte le giovani donne ospiti di Giletti hanno avuto come solo riparo il fatto si essere di spalle, ospiti di quel programma che ha trattato la questione speculando a un livello tale da costringere le vittime a passare di lì per ripulirsi la reputazione. Per essere credute. Ieri e la scorsa settimana, ancora una volta, ha vinto il giornalismo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Spettacolarizzazione delsempre, comunque e a tutti i costi. Nella puntata di ieri di Non èha parlato con ladiciottenne di, la famosa ragazza rimasta bloccata in una stanza con lui per venti ore subendo violenze indicibili. Indicibili, appunto, ma che in Italia troviamo opportuno sondare in prima serata dando vita a dialoghi che dovrebbero svolgersi al riparo dei tribunali, con le vittime tutelate. Invece tutte le giovani donne ospiti dihanno avuto come solo riparo il fatto si essere di spalle, ospiti di quel programma che ha trattato la questione speculando a un livello tale da costringere le vittime a passare di lì per ripulirsi la reputazione. Per essere credute. Ieri e la scorsa settimana, ancora una volta, ha vinto il giornalismo ...

La7tv : #nonelarena La rivelazione di Luca #Palamara a Non è l'Arena: 'È il sistema che ha fatto fuori Nino Di Matteo' - Corriere : Luca Palamara a «Non è l'Arena»: «Il “sistema” ha fatto fuori Di Matteo e Gratteri» - LegaSalvini : NON È L'ARENA, #GILETTI APRE LA PUNTATA CON UNA METAFORA: 'IL PAESE FRANA MENTRE IL GOVERNO ASPETTA' - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Kiwi positivo al Covid, test provocazione a #non è l'arena: è bufera. Bassetti: «Da denuncia» - 2piedi : RT @dantegiumanini: In effetti ne ha curati e guariti 900 e nessun decesso A Non è l'Arena il medico negazionista Mariano Amici: 'Non facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’arena La ragazza vittima di Genovese: «Così provano a screditarmi» Corriere della Sera