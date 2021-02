A Napoli flop per linee bus scuola e file alla metro: “I vertici dell’Anm devono andare a casa” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un fallimento su tutta linea il piano scolastico dei mezzi di trasporto previsto dall’Anm, azienda napoletana mobilità. Lo sostiene l’Usb (unione sindacale di case) che fa sapere: “I ragazzi non si sono fidati del programma di esercizio scolastico su gomma dell’Anm ed hanno disertato la scuola stamattina. Hanno capito che gli autobus privati scolastici, la cui capienza è di 50 persone e che, quindi, causa normative anti-Covid, possono contenere solo il 50% della capienza (25 persone, più o meno una classe), ed hanno preferito scioperare o muoversi con auto private per garantire la loro sicurezza. Ma soprattutto – evidenziano i rappresentanti Usb – hanno capito che questi fantomatici autobus scolastici, sono tutto, tranne che scolastici: infatti può accedervi chiunque, da chi va al lavoro a chi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un fallimento su tutta linea il piano scolastico dei mezzi di trasporto previsto dall’Anm, azienda napoletana mobilità. Lo sostiene l’Usb (unione sindacale di case) che fa sapere: “I ragazzi non si sono fidati del programma di esercizio scolastico su gommaed hanno disertato lastamattina. Hanno capito che gli autobus privati scolastici, la cui capienza è di 50 persone e che, quindi, causa normative anti-Covid, possono contenere solo il 50% della capienza (25 persone, più o meno una classe), ed hanno preferito scioperare o muoversi con auto private per garantire la loro sicurezza. Ma soprattutto – evidenziano i rappresentanti Usb – hanno capito che questi fantomatici autobus scolastici, sono tutto, tranne che scolastici: infatti può accedervi chiunque, da chi va al lavoro a chi ...

Notiziedi_it : Napoli, flop per linee bus solo per gli studenti e file alla metropolitana - TOSADORIDANIELA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Flop per linee bus solo per studenti e file alla metro - corrmezzogiorno : #Napoli Flop per linee bus solo per studenti e file alla metro - ilnapolionline : SERIE A - Napoli-Parma 2-0, i top e il flop della squadra azzurra - - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Top&Flop - Napoli-Parma, il migliore e il peggiore in campo - -