2 Febbraio | accadde oggi | eventi storici | santi e ricorrenze

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il 2è il 33° giorno del calendario gregoriano. Mancano 332 giorni alla fine dell’anno (333 negli anni bisestili): diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 2962 – Ottone I di Sassonia è incoronato da Papa Giovanni XII; 1032 – Corrado II il Salico diventa Re di Borgogna; 1119 – Elezione di Papa Callisto II; 1177 – Giovanna d’Inghilterra giunge a Palermo in vista del matrimonio con il Re Guglielmo II di Sicilia; 1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal Re di Francia Filippo il Bello, inizia la Cattività avignonese; 1438 – Forte terremoto nel Lazio; 1509 – Battaglia di Diu, in India, tra Portogallo e Turchia; 1536 – Lo ...

rockolpoprock : Accadde il 2 febbraio nel circoscritto orticello della musica - iWebRadio : Accadde Oggi |Accadde Oggi del 02 febbraio 2021 - iWebRadio : Programmi in Onda: Martedì 02 Febbraio 2021 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) - ore 08.30 ' Coming Soon ( tr… - AlunnoDelSole : ragazzi, sta storia che il febbraio perfetto capiti ogni millemila anni è na cavolata.... susu diamoci una calmata,… - ilbassanese : Martedì 2 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo -

Ultime Notizie dalla rete : Febbraio accadde

TrevisoToday

Il volume contiene un'analisi storica sulle origini dei conflitti etnici e su quantoverso ...'ITALIANI DIMENTICATI' sarà presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati il 10...... ed è verosimile immaginare che, così comeper la caduta delle nascite al tempo della ... per via dei concepimenti nella seconda metà die/o degli eventuali parti pretermine'. Un ...I dati dei morti per Covid-19 in Portogallo sono schizzati a livelli oramai fuori controllo. Solo ieri sono stati 275, un po’ meno rispetto agli ultimi giorni, ma è pur sempre un dato molto elevato te ...I carabinieri hanno individuato due degli aggressori e sono sulle tracce degli altri ELMAS. Brutale pestaggio da parte di un branco di sei-sette giovanissimi balordi contro uno studente 15enne di orig ...