Zona gialla in 16 regioni, da domani ristoranti aperti a pranzo. Spostamenti, resta il divieto (Di domenica 31 gennaio 2021) Da domani, lunedì primo febbraio, quasi tutta l'Italia tornerà in Zona gialla con l'eccezione di 5 regioni "arancioni": Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Da, lunedì primo febbraio, quasi tutta l'Italia tornerà incon l'eccezione di 5"arancioni": Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto...

chedisagio : A differenza di altri musei che nemmeno aprono, Il @MuseoEgizio di Torino apre e offre l'ingresso gratuito per ques… - Corriere : Resistere fino a domani, aspettare il primo febbraio? Impossibile: da Roma a Milano, da Venezia a Torino, la frenes… - sbonaccini : ?? Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla. Premiati sforzi e sacrifici di… - AlfaUNO11 : RT @wojak0: Ragazzi lo spin delle 'strade affollate' per richiudere tutto ancor prima dell'inizio della zona gialla è partito. Lancio #Bast… - sicciaroto : RT @Soppressatira: La Lombardia che va in zona gialla ricorda quello che si toglie il gesso a un braccio e il giorno dopo fa il trapezista.… -